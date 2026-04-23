Россияне пытались вовлечь 11-летнего школьника в подготовку теракта в Одесской области

Школьник по заказу РФ должен был расстрелять одноклассников из огнестрельного оружия.

Школьник готовил теракт / © Национальная полиция Украины

В Одесской области российские агенты завербовали 11-летнего школьника.

Об этом сообщили в полиции региона.

Правоохранители установили, что 11-летний парень контактировал из-за социальных сетей с кураторами из РФ.

«Они планировали ему отправить огнестрельное оружие и нож для применения против одноклассников. Лицеист переслал свои данные для отправки. Однако благодаря своевременному реагированию сотрудников Национальной полиции и Службы безопасности Украины удалось предотвратить трагедию», — говорится в сообщении ведомства.

Парень и его семья раньше не попадали в поле зрения правоохранительных органов и не состояли на учете в социальных службах и полиции.

Напомним, в одном из учебных заведений Ужгородского района ученик произвел выстрел и ранил одноклассника.

А в Турции неизвестный открыл огонь в школе. Погибли дети и учитель, часть раненых в критическом состоянии.

