Россияне пытались вовлечь 11-летнего школьника в подготовку теракта в Одесской области
Школьник по заказу РФ должен был расстрелять одноклассников из огнестрельного оружия.
В Одесской области российские агенты завербовали 11-летнего школьника.
Об этом сообщили в полиции региона.
Правоохранители установили, что 11-летний парень контактировал из-за социальных сетей с кураторами из РФ.
«Они планировали ему отправить огнестрельное оружие и нож для применения против одноклассников. Лицеист переслал свои данные для отправки. Однако благодаря своевременному реагированию сотрудников Национальной полиции и Службы безопасности Украины удалось предотвратить трагедию», — говорится в сообщении ведомства.
Парень и его семья раньше не попадали в поле зрения правоохранительных органов и не состояли на учете в социальных службах и полиции.
