В рамках политики замены коренного населения, россияне завозят на ТОТ мигрантов из Центральной Азии.

Об этом пишет Центр национального сопротивления в сообщении на сайте.

Их общее количество на ТОТ уже превысило 100 тысяч человек. Большинство из них работают на строительстве, но в дальнейшем россияне планируют их мобилизовать в обмен на получение гражданства.

Заметим, что столь массовый заезд мигрантов уже спровоцировал ухудшение криминальной ситуации и привел к созданию этнических преступных группировок. С помощью ОПГ россияне пытаются улучшить контролируемость не принадлежащего им региона.

Напомним, британский генерал подсчитал, сколько денег и времени нужно Украине для победы: фантастическая сумма.

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