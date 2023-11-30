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Россияне пытаются изменить население временно оккупированных территориях: завозят мигрантов из Центральной Азии

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
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Россияне пытаются изменить население временно оккупированных территориях: завозят мигрантов из Центральной Азии

Фото иллюстративный. Россияне пытаются изменить коренное население / Фото: Цензор.нет

Враг пытается изменить демографический состав населения на временно оккупированных территориях.

В рамках политики замены коренного населения, россияне завозят на ТОТ мигрантов из Центральной Азии.

Об этом пишет Центр национального сопротивления в сообщении на сайте.

Их общее количество на ТОТ уже превысило 100 тысяч человек. Большинство из них работают на строительстве, но в дальнейшем россияне планируют их мобилизовать в обмен на получение гражданства.

Заметим, что столь массовый заезд мигрантов уже спровоцировал ухудшение криминальной ситуации и привел к созданию этнических преступных группировок. С помощью ОПГ россияне пытаются улучшить контролируемость не принадлежащего им региона.

Напомним, британский генерал подсчитал, сколько денег и времени нужно Украине для победы: фантастическая сумма.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео Самое откровенное интервью с Дмитрием Бубликом: о реальных потерях, ради чего россияне идут убивать!

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Дата публикации
Просмотры
88
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