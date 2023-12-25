Россияне пытаются компенсировать нехватку стражей порядка на ТОТ: к чему прибег враг

Как всегда, оккупанты пытаются привлечь украинцев к преступлениям против родного государства.

Российские оккупанты пытаются доукомплектовать подразделения правоохранительных структур на ТОТ. Для этого они вербуют местное население на юге Украины.

Об этом пишет Центр национального сопротивления.

Для помощи россиянам и нанесения вреда украинцам

Как сообщают в ЦНС, в течение текущего месяца российско-оккупационные власти на ТОТ Запорожской области проводили агитацию по вступлению в ряды подразделений "федеральной службы войск" так называемую "Росгвардию". Преимущественно враг распространял свою агитацию через местные СМИ и социальные сети.

"Задачи, которые будут возложены на данные подразделения, это патрулирование городов в поисках нелояльных украинцев и укрепление и строительство военных укреплений для россиян. Также будут возложены обязанности по проведению "просветительской" деятельности в учебных заведениях, то есть пропаганда", — подытожили в Центре.

Ранее стало известно, что на ТОТ у россиян дефицит водителей общественного транспорта.

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