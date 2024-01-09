Россияне пытаются мобилизовать украинцев на оккупированных территориях: детали от ГУР

Колоссальные потери личного состава на враге все же сказываются.

Россияне пытаются набрать в свои войска мужчин, оставшихся на оккупированных территориях Украины. В частности, Москва активизировала механизмы принудительной мобилизации в оккупированных громадах Херсонской и Запорожской областей.

Об этом сообщает ГУР.

Цинизм на привычном уровне

Оккупанты активизировались в вопросе принудительной мобилизации на ВОТ. Это объясняется двумя причинами:

необходимостью покрывать потери личного состава;

снижением поддержки войны среди российского населения.

Как отмечают в ведомстве, объявить масштабную волну мобилизации в государстве-агрессоре Кремль считает невозможным накануне выборов. Отправление на поле боя украинцев вряд ли вызовет недовольство среди граждан РФ. Так, под угрозой оказались все: мужчины от 18 до 65 лет, а нередко – 16-17-летние юноши.

"В настоящее время чекисты особое внимание сосредоточили на фермерах: по хозяйствам в ряде населенных пунктов россияне разослали письменные требования немедленно стать на военный учет всем мужчинам призывного возраста", – отмечается в сообщении.

Традиционно за невыполнение требований россияне собираются наказывать. Так, на сельскохозяйственные предприятия или на отдельных фермеров будут накладывать штрафы в размере 400 тысяч рублей (около 4 500 долларов). Однако, зная россиян, покрытие этой суммы отнюдь не гарантирует избегание участия в войне против своего же государства на стороне государства-агрессора.

"Ультиматумы, угрозы и репрессии в отношении населения, остающегося на порабощенных украинских землях – системная преступная политика Москвы", – подытожили в ГУР.

Напомним, российский оппозиционер сказал, когда в РФ произойдет еще одна волна мобилизации.

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