Россияне пытаются найти новые точки для сброса бомб после сбития трех Су-34 — Гуменюк

Противник пытается применять новые тактики и планирует их опробовать.

Российские захватчики пытаются найти новые точки для сброса бомб после потери трех истребителей Су-34 в Херсонской области.

Об этом в эфире телемарафона заявила глава Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

Она заявила, что после уничтожения трех истребителей Су-34, захватчики значительно снизили активность стратегической авиации на юге.

Противник пытается применять новые тактики и планирует их опробовать.

"Они пытаются найти новые точки для запуска самолетов, где они могут действовать, избегая поражения. Однако, учитывая их недавний опыт, они будут предельно осторожны во время следующих вылетов", — добавила Гуменюк.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские военные сбили пять российских самолетов за три дня, что известно о большом успехе ВСУ.

Кроме того, мы ранее информировали, что Генштаб ВСУ подтвердил уничтожение российских Су-30 и Су-34.

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