Россияне пытаются подкупить местных в Херсоне перед псевдореферендумом: как именно оккупанты обманывают людей

Россияне намеренно блокируют все выплаты из Украины и создают гуманитарный кризис. Вместо этого предлагают людям рубли при условии получения российского паспорта.

Об этом сообщает оперативная группировка войск "Каховка".

"Тактика оккупанта достаточно примитивна, российские "марионетки" намеренно блокируют все выплаты из Украины, создавая гуманитарный кризис и на этом фоне предлагая свое денежное довольствие на условиях получения российского паспорта и отказа от украинского гражданства", — говорится в сообщении.

Все эти показательные действия по оказанию какой-либо помощи местному населению Кремль освещает в своих пропагандистских СМИ. Те, в свою очередь, перекручивают информацию, мол херсонцы поддерживают российские власти и оккупанта.

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"От безысходности некоторым приходится идти на вынужденное унижение и принимать условия оккупанта, но таких людей очень мало. В большинстве своем местное население отказывается от какой-либо псевдопомощи российской власти", — говорят в ОУ "Каховка".

В таком случае оккупанты также нашли лазейку и начали проводить пенсионные выплаты по молчаливому согласию "для успокоения своего населения, нуждающегося в хлебе и зрелищах".

"Российские власти вносят в данные своего оккупационного пенсионного фонда "мертвые души", чтобы завышать показатели выдачи пенсий. Таким образом оккупанты одновременно завышают показатели поддержки местных и присваивают средства", — говорится в сообщении.

Отмечается, что российские власти главной причиной вторжения своих войск на территорию Украины называли "спасение" своих граждан от ущемления. Поэтому выдача российских паспортов является оправданием пребывания оккупанта на украинской территории.

"Не поддавайтесь на провокации "марионеточной" власти рф, не получайте российский паспорт. Помните, Украина единая! Херсон это Украина! Власти Украины не покинут своих граждан и сделают все возможное, чтобы спасти вас от оккупанта. Вооруженные Силы Украины уничтожат врага и восстановят территориальную целостность нашего государства", — подчеркнули в ОУ "Каховка".

Напомним, Россия почти завершила подготовку так называемых "референдумов" на оккупированных территориях.

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