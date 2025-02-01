Россияне пытаются продвигаться по Харьковщине: Братчук сообщил об опасности

Оккупанты создают в области плацдармы для наступлений.

Армия агрессорки России продолжает попытки наступления на Купянском направлении. Оккупанты стремятся захватить новые территории на Харьковщине.

Об этом рассказал спикер Украинской добровольческой армии Юг Сергей Братчук в интервью " Главреду ".

"Купянское направление интересно врагу. Оно действительно там активизировалось. Украинские подразделения работают в ответ", — подчеркнул Братчук.

По его словам, оккупанты стремятся максимально продвинуться и на Харьковщине, и на Донетчине. В частности, Купянск-Узловой является важным населенным пунктом для оккупантов через железную дорогу и логистику.

"Вся российская военная логистика построена на использовании железных дорог. Поэтому враг пытается захватить такие локации с целью дальнейшего движения", – пояснил Братчук.

Захватчики, отмечает он, пытаются создать условия для дальнейшего продвижения своих войск путем создания небольших плацдармов. В частности, по реке Оскол, чтобы продвигаться вперед по оттенкам Купянска и Купянска-Узлового.

Как сообщалось, российская армия штурмует в Курской области, ВСУ проводят контратаки. На территории РФ проходят бои.

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