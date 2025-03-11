Россияне пытаются проникнуть на Сумщину: какая ситуация на границе

Армия Российской Федерации предпринимает попытки проникновения на территорию Сумской области в направлении Нового.

Об этом рассказал спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире "Эспрессо".

По его словам, захватчики стремятся перерезать логистические пути ВСУ, обеспечивающие украинских бойцов в рамках Курской операции. Впрочем, Силы обороны Украины не позволяют оккупантам реализовать задуманное.

"Некоторое время назад такие действия были более активны, даже с привлечением колонн техники. Враг осуществлял наступление в направлении населенного пункта Журавка. Тогда пограничники и ВСУ уничтожили эти колонны техники, и враг не смог приблизиться к нашей границе", — рассказал Демченко.

Российские захватчики снова прорываются на территорию Украины, чтобы закрепиться и расширить зону боевых действий в направлении Новенького. Впрочем, группы окупантов уничтожают еще у линии госграницы.

"Этот населенный пункт был уже фактически уничтожен. В настоящее время враг не может использовать технику, поскольку местность этому не способствует. Вместо этого он пытается заходить на нашу территорию небольшими группами по 2-5 военнослужащих. Однако средства, которые используют ВСУ и пограничники на этом направлении, не позволяют врагу расширить зону активных боевых действий и даже".

Как сообщалось, на днях ВСУ уничтожили вблизи Суджи большую группу российских диверсантов. В Курской области армия РФ пыталась проникнуть на подконтрольную ВСУ территорию, используя подземные коммуникации.

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