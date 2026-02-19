Россияне пытаются прорвать границу с севера: начали "мясные" штурмы

ВСУ сдерживают врага на севере / © Associated Press

Реклама

Оккупационные войска пытаются расширить линию фронта, атакуя украинские рубежи вдоль государственной границы. Однако, несмотря на непрерывное давление и попытку обойти наши позиции с тыла, враг не имеет успеха в продвижении вглубь территории, теряя при этом большое количество живой силы и техники.

Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко, передает «Укринформ».

«В полосах обороны, где находятся подразделения Государственной пограничной службы Украины, мы фиксируем, что по ту сторону границы на наиболее активных, угрожающих направлениях противник пытается атаковать позиции наших воинов. Продвинуться в глубь территории нашей страны враг не может. Вместо этого несет большие потери», — сказал Демченко.

Реклама

По его словам, в Харьковской области враг «прощупывает» обороноспособность украинских сил непосредственно вдоль границы, пытаясь прорвать его и расширить действия по продвижению на границе Волчанской общины — в направлении населенных пунктов Дегтярно, Рыбалкино.

На Сумщине враг самый активный в рамках Хотинской и Юнаковской общин в попытках продвинуться и «придумать какие-то уловки, чтобы захватить побольше территорий, выйти в тыл наших воинов», отметил спикер ГНСУ.

«И в пределах Харьковской области, и в пределах Сумской потери врага достаточно велики. Но видим, что противник, к сожалению, не учитывает своих людей и продолжает гнать их в „мясные“ штурмы. Задача у них одна — продвинуться любой ценой», — отметил Демченко.

Представитель подчеркнул, что украинские защитники с помощью БпЛА осуществляют меры, чтобы выявить попытки подхода противника к государственной границе, а также разоблачить и уничтожить позиции, технику и средства поражения, которые враг использует для обстрелов территории Украины.

Реклама

Что говорит Генштаб о ситуации на Северо-Слобожанском и Курском направлениях

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки имели место два боеприкосновения, противник совершил 139 обстрелов, из которых 11 — с применением РСЗО. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба. Также нанес два авиаудара с применением пяти КАБ.

Северо-Слобожанское и Курское направления / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Что предшествовало

Напомним, 10 февраля Силы обороны Украины во второй раз отразили попытку российских оккупантов прорваться на территорию Сумской области через подземные коммуникации, так называемую трубу. Во время боевого столкновения был ликвидирован почти весь личный состав штурмовой группы противника.

Отметим, ВСУ сорвали попытку РФ создать плацдарм на Сумщине. Хотинь в Сумской области остается под контролем Вооруженных Сил Украины, но враг не оставляет попыток прорваться. Успешная работа украинских операторов БпЛА и артиллерии заставляет врага нести потери и изменять районы сосредоточения.