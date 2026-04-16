Россияне пытаются прорваться на Сумщине: в ВСУ раскрыли детали о боях

Российские войска последние десять дней активизировали наступательные действия на приграничных территориях Сумской области. Оккупанты пытаются взять под контроль населенные пункты непосредственно вблизи границы.

Об этом сообщил спикер Группировки объединенных сил ВСУ Виктор Трегубов в эфире телемарафона.

По его словам, наибольшая активность фиксируется в районах сел Грабовское и Миропольское.

«Вдоль границы россияне довольно активно последние десять дней пытаются захватывать именно населенные пункты на самой границе», — рассказал Трегубов.

Российские подразделения пытаются продвинуться вглубь украинской территории примерно на 500 метров. В то же время гражданское население из этих районов уже эвакуировано, в частности, после похищения более 50 жителей из Грабовского в декабре.

Добавим, что аналитики DeepState сообщают о продвижении российских войск вблизи сел Новодмитровка и Степок Сумской области.

Российская армия активизировалась на севере Украины, пытаясь создать буферную зону вдоль границы в Сумской области. По данным аналитиков, враг продвинулся в районах Грабовского и Миропольского, а общая площадь новых зон контроля составляет около 150 кв. км. В то же время Силы обороны сдерживают наступление, перегруппировались на отдельных участках и продолжают удерживать ситуацию под контролем.

На Сумщине оккупанты используют нестандартные методы для прорыва, например, попытки проникновения через газовые трубы. Украинские военные уже ликвидировали группу штурмовиков, которая пыталась зайти в тыл.