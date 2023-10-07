"Россияне пытаются уцепиться за железную дорогу": в ВСУ рассказали о ситуации в районе Бахмута

На южном фланге Бахмута идут ожесточенные бои. Россияне пытаются удержать удобные для них позиции.

Об этом рассказал начальник прессслужбы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш, пишет 24 канал.

Врагу нужна железная дорога

Как отметил Евлаш, для того, чтобы нанести наибольшие поражения противнику, Силы обороны используют специальную тактику. Бои на южном фланге Бахмута не останавливаются ни на секунду. Силы обороны пытаются закрепиться на достигнутых рубежах в районе железной дороги Бахмут – Горловка.

"Понятно, что эта железная дорога уже не подлежит эксплуатации. Она изуродована интенсивными боями и артиллерийскими снарядами. Противник пытается уцепиться за нее, ведь ему удобно защищать этот рукотворный рубеж", – объяснил Евлаш.

Однако Силы обороны работают над тем, чтобы обнаруживать враждебные пункты наблюдения и управления неподалеку и наносить прицельные поражения. Примечательно, что в Бахмутском направлении Россия задействует как десантников, так и общевойсковые части.

"Россияне бросают в бой свои резервы, но те терпят существенные потери. Из-за этого в рядах оккупантов низкое морально-психологическое состояние и даже случаются бунты", — подытожил начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ.

Напомним, Вооруженные силы Украины продолжают наступательные действия в Донецкой и Запорожье. В ISW отмечают, что есть продвижение на южном фланге Бахмутского направления и районе Вербового в Запорожье.

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