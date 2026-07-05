Россияне пытаются упорно давить: аналитики раскрыли, что происходит на фронте

ВСУ держат фронт / © Associated Press

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Россияне продолжают наступать на севере и северо-востоке, но не продвинулись вперед.

К таким выводам пришли исследователи американского Института изучения войны (ISW), проанализировав карты зон боевых действий.

Ситуация на ключевых направлениях

Вражеская армия продолжала наступательные операции на Славянском направлении 3 и 4 июля, но не достигла подтвержденного прогресса. Спикер Объединенных сил Украины Виктор Трегубов сообщил, что россияне раньше пытались проникнуть в Лиман с севера и юга города, но украинские войска отразили эти атаки.

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Оккупанты продолжали ограниченные наступательные операции в тактическом районе Доброполья 3 и 4 июля, но не продвинулись вперед.

Продолжали они наступательные операции и на Покровском направлении 3 и 4 июля, но безуспешно.

Аналогично было и на Новопавловском, Александровском, Гуляйпольском направлениях, а также на западе Запорожской области.

Ни российские, ни украинские источники не сообщали о наземной активности на Херсонском направлении 4 июля.

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Российские войска также продолжили ограниченные наступательные операции в направлении Большого Бурлука. И хотя военные блогеры из РФ заявляют об определенных «успехах» в районе Белого Колодца к северо-западу от Большого Бурлука, в Институте не подтверждают эту информацию.

Ситуация на фронте — последние новости

Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил об угрозе удара по Черниговской области из Брянщины.

«Самый вероятный вариант, и это подтверждается несколькими данными — возможны наступательные действия на севере с территории России, из Брянской области. Это реалистичный вариант, и, конечно, мы к этому готовимся», — сообщил главком ВСУ.

Тем временем в Кремле продолжают жить в выдуманной реальности, где оккупационная армия демонстрирует «выдающиеся победы», основанные на сфальсифицированных картах военного командования.

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Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что армия РФ в войне против Украины якобы добилась «очень важных успехов» на фронте.

Пока Песков сообщал о победах по радио, OSINT-аналитики обнаружили, что карты боевых действий, которые российские военачальники демонстрируют Владимиру Путину, имеют очень мало общего с реальностью. Эксперты говорят, что российский генералитет просто рисует для Путина тысячи квадратных километров «виртуальных» побед, которые существуют лишь в папках с грифом «секретно».

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