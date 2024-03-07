Россияне пытаются выровнять линию обороны в районе Роботино: что это значит

Враг может пойти дальше.
Армия РФ пытается выровнять линию обороны в районе Роботино. Если оккупанты будут иметь успех, они могут начать его развивать.
Об этом в рамках проекта "Наблюдательный пост" сказал заместитель начальника штаба по боевому управлению 118-й отдельной механизированной бригады Илья Матвийчук.
"Это зависит от того успеха, который они будут иметь. Если они зайдут на те территории, которые они потеряли, и если увидят, что успех развивается – они начнут развивать его. Подтянут оперативные резервы и пойдут дальше", – говорит он.
Ранее Матвийчук объяснил, почему ВСУ не удалось наступление в районе Роботино.
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