Россияне пытаются выровнять линию обороны в районе Роботино: что это значит

Армия РФ пытается выровнять линию обороны в районе Роботино. Если оккупанты будут иметь успех, они могут начать его развивать.

Об этом в рамках проекта "Наблюдательный пост" сказал заместитель начальника штаба по боевому управлению 118-й отдельной механизированной бригады Илья Матвийчук.

"Это зависит от того успеха, который они будут иметь. Если они зайдут на те территории, которые они потеряли, и если увидят, что успех развивается – они начнут развивать его. Подтянут оперативные резервы и пойдут дальше", – говорит он.

Ранее Матвийчук объяснил, почему ВСУ не удалось наступление в районе Роботино.

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