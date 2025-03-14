Россияне пытаются заходить на территорию Сумской области: детали от ГПСУ

Российские оккупационные войска малыми штурмовыми группами пытаются заходить на территорию Сумской области в направлении населенных пунктов Новенькое и Журавка. Захватчики стремятся подойти к украинской границе.

Об этом заявил в эфире телемарафона спикер ГПСУ Андрей Демченко.

"Их задача остается неизменной: максимально глубоко, насколько это возможно, зайти на территорию Сумской области в направлении населенного пункта Новенькое или немного левее – в направлении населенного пункта Журавка", – подчеркнул представитель Госпогранслужбы.

По словам Демченко, таким образом оккупанты накапливают силы и расширяют зону активных боевых действий.

Он также отметил, что за прошедшие дни примерно 15 военнослужащих России ликвидировали, более 10 россиян получили ранения и были вынуждены отойти.

Как сообщалось, россияне изо всех сил пытаются прорваться на Сумщину и отрезать пути снабжения ВСУ в Курской области РФ.

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