Россияне пытаются заходить на территорию Сумской области: детали от ГПСУ

Оккупанты стремятся расширить зону активных боевых действий.
Российские оккупационные войска малыми штурмовыми группами пытаются заходить на территорию Сумской области в направлении населенных пунктов Новенькое и Журавка. Захватчики стремятся подойти к украинской границе.
Об этом заявил в эфире телемарафона спикер ГПСУ Андрей Демченко.
"Их задача остается неизменной: максимально глубоко, насколько это возможно, зайти на территорию Сумской области в направлении населенного пункта Новенькое или немного левее – в направлении населенного пункта Журавка", – подчеркнул представитель Госпогранслужбы.
По словам Демченко, таким образом оккупанты накапливают силы и расширяют зону активных боевых действий.
Он также отметил, что за прошедшие дни примерно 15 военнослужащих России ликвидировали, более 10 россиян получили ранения и были вынуждены отойти.
Как сообщалось, россияне изо всех сил пытаются прорваться на Сумщину и отрезать пути снабжения ВСУ в Курской области РФ.