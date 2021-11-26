"Россияне радовались, что нас "уделали": Зеленский прокомментировал ситуацию с "вагнеровцами"

Президент Украины поделился этим во время пресс-конференции 26 ноября.
Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию по спецоперации с задержанием боевиков ПИК Вагнера.
Президент Украины отметил, что эта страница в жизни украинской разведки подорвала репутацию нашего государства.
"Я вам уже даже не говорю, как россияне на это отреагировали. Я получил информацию, как они радовались, что нас "уделали". Мне стыдно за этот эпизод в жизни разведки и выдающихся украинских разведчиков. Я говорю откровенно, что мы были слабы в этой операции. Из-за того, что Бурба рассказывает эту информацию, ничего хорошего для репутации нет", — сказал Зеленский.
Напомним:
- В ночь на 29 июля 2020 года под Минском задержали 32 боевиков российской частной военной кампании "Вагнер", которую называют подконтрольной Кремлю. Россия свою причастность отрицала. После разговора с Путиным белорусский президент предположил, что во всем виновата какая-то третья сторона.
- Офис генпрокурора просил Беларусь передать Украине наемников и направил запрос о выдаче 28 человек. Среди них – 9 украинцев. Следствие установило, что эти люди воевали на Донбассе в составе террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".
- Впрочем, Беларусь вернула России 32 задержанных боевика ППК "Вагнера". Еще один задержанный остался – у него белорусский паспорт.
- Позже появилась информация, что украинские спецслужбы готовили масштабную операцию по задержанию группы боевиков ППК "Вагнера". Самолет с боевиками, который должен был отправиться из Минска, будто бы планировали посадить в Киеве. Однако операция сорвалась.
- Однако в СБУ опровергли информацию о своем участии в спецоперации по задержанию "вагнеровцев".