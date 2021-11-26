"Россияне радовались, что нас "уделали": Зеленский прокомментировал ситуацию с "вагнеровцами"

Президент Украины поделился этим во время пресс-конференции 26 ноября.

Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию по спецоперации с задержанием боевиков ПИК Вагнера.

Президент Украины отметил, что эта страница в жизни украинской разведки подорвала репутацию нашего государства.

"Я вам уже даже не говорю, как россияне на это отреагировали. Я получил информацию, как они радовались, что нас "уделали". Мне стыдно за этот эпизод в жизни разведки и выдающихся украинских разведчиков. Я говорю откровенно, что мы были слабы в этой операции. Из-за того, что Бурба рассказывает эту информацию, ничего хорошего для репутации нет", — сказал Зеленский.

Напомним: