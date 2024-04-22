Россияне ракетами ударили по Селидову, Новогродовке и Украинке: что известно

Ночью против 22 апреля российские войска нанесли ракетные удары по городам Новогродовка, Селидово и Украинке Донецкой области. Есть потерпевшие.

Об этом сообщила Селидовская городская военная администрация и полиция Донецкой области.

"В 01.30 российские войска запустили ракету С-300 по городу Украинск. В это же время оккупанты запустили две ракеты С-300 по городу Селидово. В 04:50 подверглись повторному обстрелу двумя авиабомбами — УМПБ диаметром 30 сантиметров город Украинск", — идет сообщении.

Отмечается, что во время первой атаки на Украину было повреждено шесть зданий предприятия критической инфраструктуры. Также ранен местный житель 1982 года рождения. При ударе бомбами были разрушены два и повреждены пять зданий предприятия критической инфраструктуры.

В полиции отмечают, что накануне украинские оккупанты обстреляли из РСЗО "Смерч". Погибло гражданское лицо. Четверо местных жителей ранены. Разрушения получили шесть многоквартирных домов.

По Селидову армия РФ нанесла два ракетных удара около 1:30. В результате атаки частично разрушено админздание учебного корпуса. Также повреждены четыре пятиэтажных жилых дома.

Также две ракеты "С-300" россияне направили на Новогродовку. В городе повреждено предприятие.

Как сообщалось, этой ночью Россия ударила по Украине беспилотниками. Враг применил семь БПЛА типа "Shahed".

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