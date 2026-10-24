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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Россияне ракетой ударили по одному з городов: погиб мужчина, есть раненые — жуткие детали

В результате попадания российской ракеты в складское здание в Лозовой погиб 45-летний мужчина, еще три человека получили ранения и острую реакцию на стресс.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
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Последствия удара по Лозовой

Последствия удара по Лозовой / © Олег Синєгубов

Российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по городу Лозовая Харьковской области. Вражеский боеприпас попал в складское здание, после чего вспыхнул пожар. Есть погибший и пострадавшие.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram.

В результате обстрела 45-летний мужчина получил тяжелые травмы. Врачи до последнего боролись за его жизнь, однако спасти потерпевшего не удалось — он скончался.

Кроме этого, ранения получили еще двое мужчин в возрасте 26 и 43 года, их госпитализировали в медицинское учреждение. Помощь врачей потребовалась и 37-летней женщине, у которой диагностировали острую реакцию на стресс.

На месте попадания работают экстренные службы, которые ликвидируют последствия вражеской атаки и оказывают необходимую помощь пострадавшим.

Напомним, 19 октября российский беспилотник «Герань» попал по центральному парку в Новой Водолаге. В момент атаки там находились многие люди, в том числе семьи с детьми. Из-за обстрела погибли двое детей и четверо взрослых — женщины 28, 34 и 36 лет, а также мужчина примерно 40 лет. Убитым девочкам было 11 и 1 год. Пострадали еще 15 человек, среди которых 7 детей. Среди жертв была годовалая Ангелина, погибшая в собственной коляске. Мать девочки также получила ранения и умерла впоследствии в больнице.

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