Россияне распространяют фейк о "мобилизации первых женщин в Киеве"

РФ продолжает разгонять фейки о мобилизации в Украине

В Сети распространяют новый фейк , якобы медицинских работниц киевских больниц принудительно мобилизовали и отправили на полигон для прохождения курсов боевой подготовки.

О фейке пишет "Действительно".

Русский текст дополнили фотографией женщины в военной одежде, которой передают пакеты с камуфляжем.

"Женщины с медицинским или фармацевтическим образованием должны стать на учет, однако это не означает мобилизацию. Она по-прежнему для украинских женщин только добровольная", — говорится в сообщении.

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Между тем, стоит отметить, что 19 декабря 2023-го президент Украины Зеленский заверил, что не подпишет закон о мобилизации женщин.

"А на фотографии – военнослужащие 112-й отдельной бригады Сил территориальной обороны ВСУ, которым волонтеры из Arm Women Now передают комплекты современной зимней женской униформы, выяснили журналисты проекта "Без лжи"", — пояснили в сообщении.

Ранее мы писали, что путинские пропагандисты придумали новый фейк о главнокомандующем Вооруженных силах Украины Валерии Залужном. Рупоры Кремля заявляют, что генерал после данных о своей отставке готовит "переворот" с участием военных.

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