Россияне распространяют фейк о смерти Виталия Козловского на фронте: певец отреагировал

Российские телеграмм-каналы распространяют новость о том, что Виталий Козловский погиб на фронте. Певец призвал проверять информацию и не доверять фейкам.

Эмоциональное видеообращение Козловский выложил на своей странице в Instagram.

"Мне люди показали новость, где наши конченые соседи меня уже успели похоронить. Но я жив, со мной все хорошо и я благодарен всем, кто волновался. Времена такие, что информацию надо очень тщательно проверять", – заявил певец.

Россияне "похоронили" Козловского/Скриншот "Боже, какое кончено!"

"Дела у врага плохи"

Военный призвал украинцев сохранять спокойствие даже в том случае, когда узнали самую страшную информацию о своих близких из неофициальных источников.

"Не торопитесь паниковать. Вероятно, это ошибка или просто манипуляция и фейк", – заверил Козловский.

Он также подчеркнул, что противник продолжает прибегать к таким жалким приемам из-за собственной беспомощности.

"Если враги манипулируют смертями живых и в ход идут такие дешевые методы – значит, наверное, дела у них очень плохие", – подытожил певец.

Напомним, Виталий Козловский на фронте попал под обстрел, после чего буквально прощался с жизнью.

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