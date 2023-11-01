Россияне распространяют фейк о смерти Виталия Козловского на фронте: певец отреагировал

Защитник высмеял дешевый фейк россиян.
Российские телеграмм-каналы распространяют новость о том, что Виталий Козловский погиб на фронте. Певец призвал проверять информацию и не доверять фейкам.
Эмоциональное видеообращение Козловский выложил на своей странице в Instagram.
"Мне люди показали новость, где наши конченые соседи меня уже успели похоронить. Но я жив, со мной все хорошо и я благодарен всем, кто волновался. Времена такие, что информацию надо очень тщательно проверять", – заявил певец.
"Дела у врага плохи"
Военный призвал украинцев сохранять спокойствие даже в том случае, когда узнали самую страшную информацию о своих близких из неофициальных источников.
"Не торопитесь паниковать. Вероятно, это ошибка или просто манипуляция и фейк", – заверил Козловский.
Он также подчеркнул, что противник продолжает прибегать к таким жалким приемам из-за собственной беспомощности.
"Если враги манипулируют смертями живых и в ход идут такие дешевые методы – значит, наверное, дела у них очень плохие", – подытожил певец.
Напомним, Виталий Козловский на фронте попал под обстрел, после чего буквально прощался с жизнью.
Читайте также: