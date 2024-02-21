Россияне распространяют фейк о "зачистке плацдарма на левом берегу Днепра" — Силы обороны юга

Российские оккупационные войска, не преуспевая в штурмовых действиях на левобережной Херсонщине, прибегли к манипуляциям и фальсификации фактов.
Военно-политическое руководство страны агрессора заявило о якобы "зачистке плацдарма на левом берегу Днепра".
Об этом сообщает Силы обороны юга в сообщении в социальных сетях.
"Официально сообщаем, что данная информация не соответствует действительности", – говорится в сообщении.
Сил обороны юга Украины продолжают удерживать занятые позиции, нанося значительные потери врагу.
"Совершив в течение дня единственную попытку штурма, из-за существенных потерь, оккупанты отошли на заранее подготовленные пропагандистские позиции, с которых фальшиво отчитываются об уничтожении плацдарма, не имея возможности выполнить поставленную командованием задачу", — резюмируют украинские защитники.
Как сообщалось в строительстве Генштаба, ВСУ истощают оккупантов вдоль всей линии фронта. В частности, в зоне ответственности ОВСУ "Одесса" на Херсонском направлении украинские воины в дальнейшем продолжают удержание позиций и отражение штурмов оккупационных войск.
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