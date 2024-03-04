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Россияне распространяют фейк об эвакуации госслужащих из Херсона

Россияне распространяют фейк об эвакуации госслужащих из Херсона

Фото из открытых источников. Враг обстреливает Херсон, но об эвакуации речь не идет

Якобы речь идет о наступлении войск России.

Россия проводит кампанию по дезинформации по ситуации на Юге.

Об этом сообщают Силы обороны со ссылкой на Центр противодействия дезинформации, – заявил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко в социальных сетях.

Информация о том, что якобы происходит эвакуация госслужащих из Херсона перед "наступлением РФ" не соответствует действительности.

"Это российские фейки, цель которых — усилить панику. У России нет ресурсов для наступления на Херсон", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, аналитики Института изучения войны в своем отчете заявили, что ВСУ подтянули к Крынкам в Херсонской области дополнительные резервы. Тем временем украинские силы сохраняют ограниченные позиции на левом берегу Днепра.

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