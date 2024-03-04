Россияне распространяют фейк об эвакуации госслужащих из Херсона

Россия проводит кампанию по дезинформации по ситуации на Юге.

Об этом сообщают Силы обороны со ссылкой на Центр противодействия дезинформации, – заявил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко в социальных сетях.

Информация о том, что якобы происходит эвакуация госслужащих из Херсона перед "наступлением РФ" не соответствует действительности.

"Это российские фейки, цель которых — усилить панику. У России нет ресурсов для наступления на Херсон", — говорится в сообщении.

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Как сообщалось, аналитики Института изучения войны в своем отчете заявили, что ВСУ подтянули к Крынкам в Херсонской области дополнительные резервы. Тем временем украинские силы сохраняют ограниченные позиции на левом берегу Днепра.

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