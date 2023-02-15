Россияне распространяют фейки о "хищении радиоактивных материалов" с ЧАЭС

Россияне начали дезинформационную кампанию по хищению радиоактивных отходов с Чернобыльской АЭС во время пребывания там оккупационных войск.

Центр противодействия дезинформации предупреждает, что россияне начали дезинформационную кампанию по Чернобыльской АЭС. Так, в российском Минобороны заявили, что Киев якобы готовит "ложные доказательства" хищения российскими военными радиоактивных материалов и вывоза их с территории ЧАЭС".

Об этом говорят в пресс-службе ЦПД.

По словам военных РФ, "цель этой провокации — создание политического давления на руководство ряда стран для обеспечения их "правильного" голосования в ООН в поддержку киевской формулы мира".

"Предостерегаем! Указанная информация не соответствует действительности! Подтверждением этому является заявление представителя управления ядерной безопасности Норвегии И.Амундсена, который отверг обвинения России в участии норвежских специалистов при подготовке "независимого вывода" о влиянии радиации на население Киевщины", — говорят в ЦПД.

В Центре противодействия дезинформации подчеркивают, что такие информационные кампании врага направлены исключительно на укрывательство собственных военных преступлений, совершенных в Украине.

Напомним, Служба безопасности заблокировала деятельность мощной прокремлевской ботофермы в Запорожье, призывающей донатить в поддержку солдат армии Российской Федерации.

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