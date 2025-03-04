Россияне распространяют фейковое видео о заместителе Умерова: в ЦПД отреагировали

Враг в очередной раз пытается продвинуть откровенную ложь.
Россияне распространяют фейковое видео о заместителе Умерова. В ролике, якобы созданном UNITED24, один из заместителей министра обороны Украины – Дмитрий Марущак – благодарит европейских партнеров за выделенный пакет военной помощи на сумму 1,6 млрд фунтов, но отмечает, что этого недостаточно.
Об этом пишет Центр противодействия дезинформации.
На самом деле, платформа UNITED24 Media не создавала такого видео, о чем Центру сообщили ее представители. Кроме того, среди заместителей министра обороны Украины нет человека по имени Дмитрий Марущак.
"Такие фейки преследуют цель дискредитировать правительственные структуры и украинцев как "неблагодарных" за оказанную западными партнерами поддержку и помощь", — говорится в сообщении.
Ранее в ЦПД отметили — Украина не впервые переживает сложные моменты своей истории, и всегда находит силы устоять. Поэтому, несмотря на все усилия, Россия не достигнет желаемых результатов.
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