Россияне распространяют фейковое видео о заместителе Умерова: в ЦПД отреагировали

Россияне распространяют фейковое видео о заместителе Умерова. В ролике, якобы созданном UNITED24, один из заместителей министра обороны Украины – Дмитрий Марущак – благодарит европейских партнеров за выделенный пакет военной помощи на сумму 1,6 млрд фунтов, но отмечает, что этого недостаточно.

Об этом пишет Центр противодействия дезинформации.

Россияне распространяют фейковое видео о заместителе Умерова

На самом деле, платформа UNITED24 Media не создавала такого видео, о чем Центру сообщили ее представители. Кроме того, среди заместителей министра обороны Украины нет человека по имени Дмитрий Марущак.

"Такие фейки преследуют цель дискредитировать правительственные структуры и украинцев как "неблагодарных" за оказанную западными партнерами поддержку и помощь", — говорится в сообщении.

Ранее в ЦПД отметили — Украина не впервые переживает сложные моменты своей истории, и всегда находит силы устоять. Поэтому, несмотря на все усилия, Россия не достигнет желаемых результатов.

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