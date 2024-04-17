Россияне распространяют очередной фейк о Харькове: о чем предупредили в ГСЧС

Ложные сообщения об эвакуации из Харькова распространяются через мессенджер Signal.
Россияне снова пытаются создать панические настроения в Украине, разгоняя фейк о безнадежной ситуации вокруг Харькова.
Об этом предупредила ГСЧС.
"Через мессенджер Signal распространяется информация якобы от ГСЧС Украины о проведении "эвакуации" из города через вероятное окружение российскими захватчиками. ГСЧС информирует, что такие сообщения являются враждебным информационным вбросом, направленным на дестабилизацию ситуации в Украине", — говорится в сообщении.
В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям призывали не доверять сомнительным источникам информации и быть бдительными.
Напомним, российская пропаганда запустила новый фейк по поводу явки студентов КПИ в ТЦК и СП. Центр противодействия дезинформации СНБО Украины обнаружил, что так называемые "доказательства" созданы на территории РФ и распространяются российскими Telegram-каналами.
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