Россияне расселяют своих "мобиков" в брошенных квартирах украинцев в Северодонецке и Рубежном — Гайдай

Многих свежемобилизованных россиян отправили в оккупированную часть Луганской области. Их расселяют в заброшенных квартирах Рубежного и Северодонецка.

Об этом 29 октября рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире национального телемарафона.

"В Рубежное и Северодонецк завезли многие российские войска. Сейчас они с помощью коллаборантов находят пустые квартиры и расселяют там своих военных", — говорит Гайдай.

По его словам, за четыре месяца постоянных обстрелов Северодонецк разрушен полностью, поэтому его уже нельзя использовать как крепость. В городе очень сложная гуманитарная ситуация, в жилые дома невозможно подать электричество, газ и воду.

"Русского мяса" их командованию не жалко вообще, но они все же хотят пожить в более комфортных условиях, чем на поле, в палатках под постоянными дождями", — отметил Гайдай.

Напомним, ранее Гайдай рассказал, что российские оккупанты вводят новые порядки на временно захваченных территориях Луганской области. В частности, новая "власть" позволила без оснований проводить обыски в домах людей.

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