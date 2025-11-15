Россияне расстреляли двух украинских военных на окраине Затишья на Запорожье — DeepState

Российские военные / © Укрінформ

В окрестностях Затишья в Запорожской области российские войска расстреляли двух бойцов Сил Обороны Украины.

Об этом сообщает проект DeepState.

«Враг в очередной раз нарушил правила и обычаи ведения войны, расстреляв двух бойцов Сил Обороны Украины на окраине Затишье», — говорится в сообщении.

Инфильтрация врага

Отмечается, что инфильтрация врага приобретает новые масштабы.

«Пребование в 5 км от переднего края никак не оберегает от встречи с пехотой противника. Особенно когда фронт в одной стороне, а ублюдки зашли со спины. оккупанты долго не прожили, уже через 20 мин их удалось убить FPV-дроном, поэтому месть не заставила себя ждать», — рассказали в DeepState.

Карта боев на Запорожье / © Deepstatemap

Также аналитики подчеркивают важность фиксирования всех преступлений российских оккупационных войск на территории Украины: «Командиры подразделений противника, которые дают эти приказы, должны рано или поздно понести ответственность за свои действия».

Напомним, 15 ноября стало известно, что Вооруженные Силы Украины вышли из села Нововасиловское Запорожской области на более выгодные позиции. Это было сделано для сохранения жизни украинских военных и изменение конфигурации линии боевого столкновения.