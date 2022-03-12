Россияне расстреляли колонну женщин и детей в Киевской области: семь погибших

Россияне расстреляли колонну женщин и детей в Киевской области: семь погибших

Точное количество раненых пока неизвестно.

Россияне расстреляли колонну женщин и детей в Киевской области. Погибли семеро людей, среди них - один ребенок.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

"Так, 11 марта, при попытке эвакуации из села Перемога (Барышевский район Киевской области) в сторону села Остролучье по согласованному "зеленому" коридору, оккупантами была расстреляна колонна мирных жителей, которая состояла исключительно из женщин и детей. Результат этого зверского поступка — семь погибших. Из них один ребенок. Точное количество раненых пока неизвестно", — сообщила разведка.

После расстрела оккупанты заставили остатки колонны вернуться в село Перемога и не выпускают их из населенного пункта. В настоящее время с людьми из колонны практически невозможно установить связь, а также оказать гуманитарную и медицинскую помощь.

Напомним, сегодня, 12 марта, около 7 утра враг сбросил по меньшей мере 6 ракет в район военного аэродрома. Поврежден склад с боеприпасами. Детонировали снаряды.

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