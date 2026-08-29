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Россияне разбили "скорые" на территории больницы - что известно
Люди во время атаки не пострадали, сообщили местные власти.
Ночью россияне атаковали машины скорой помощи в Сумах. Вражеский дрон попал в медицинский транспорт, припаркованный на территории больницы.
Об этом сообщил глава ОВА Олег Григоров.
«Повреждены два автомобиля скорой помощи, гражданский автомобиль и вход в медучреждение. К счастью, люди не пострадали», — отметил он.
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