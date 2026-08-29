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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Россияне разбили "скорые" на территории больницы - что известно

Люди во время атаки не пострадали, сообщили местные власти.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Последствия атаки

Последствия атаки

Ночью россияне атаковали машины скорой помощи в Сумах. Вражеский дрон попал в медицинский транспорт, припаркованный на территории больницы.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Григоров.

«Повреждены два автомобиля скорой помощи, гражданский автомобиль и вход в медучреждение. К счастью, люди не пострадали», — отметил он.

Атака по Украине — последние новости

В Святошинском районе Киева в результате российской атаки дронами ночью в субботу, 29 августа, возник пожар в девятиэтажном жилом доме, пострадавших нет.

Огонь охватил одну из квартир на девятом этаже, спасатели уже ликвидировали пожар. Разрушены перекрытия между квартирой и кровлей.

Российские войска атаковали Измаильский район в Одесской области. В результате удара погибший и пострадавшие.

В результате атаки повреждены объекты транспортной инфраструктуры, вспыхнул пожар. На месте удара работают правоохранители и медицинские работники.

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