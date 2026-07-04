Россияне разбомбили одну из крупнейших птицефабрик Европы (фото)

Оккупанты ударили КАБами по самой большой в Европе птицефабрике / © unsplash.com

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Российские войска атаковали управляемыми авиабомбами территорию известной птицефабрики в Украине и одной из крупнейших в Европе, расположенной в Чернобаевке Херсонской области.

Об этом сообщили в компании предприятия.

В результате удара на предприятии возник масштабный пожар, а производственный комплекс испытал значительные разрушения.

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На месте атаки

По предварительным данным, после попадания управляемых авиабомб на территории предприятия вспыхнул масштабный пожар, охвативший значительную часть производственных помещений. Также сообщается о серьезных разрушениях комплекса.

«Огнем и взрывами разрушена значительная часть производственного комплекса. Продолжается ликвидация последствий атаки и фиксация масштабов разрушений», — отмечает компания.

На месте атаки

Отметим, что для предприятии это уже не первый удар. Во время российской оккупации правобережной Херсонщины в 2022 году производство фактически остановилось из-за отсутствия электроэнергии, кормов и возможности обслуживать птичники. В результате погибли более четырех миллионов кур, а компания тогда оценивала свои потери в 330 миллионов долларов.

Напомним, ночью в Сумах спасателям удалось спасти пятерых из поврежденных квартир после российского авиаудара по центру города. В результате атаки погибли три человека, среди них — ребенок.

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