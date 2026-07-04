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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Россияне разбомбили одну из крупнейших птицефабрик Европы (фото)

В результате попадания на территории предприятия вспыхнул масштабный пожар. Разрушена значительная часть производственного комплекса.

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Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Оккупанты ударили КАБами по крупнейшей в Европе птицефабрике

Оккупанты ударили КАБами по самой большой в Европе птицефабрике / © unsplash.com

Российские войска атаковали управляемыми авиабомбами территорию известной птицефабрики в Украине и одной из крупнейших в Европе, расположенной в Чернобаевке Херсонской области.

Об этом сообщили в компании предприятия.

В результате удара на предприятии возник масштабный пожар, а производственный комплекс испытал значительные разрушения.

На месте атаки

На месте атаки

По предварительным данным, после попадания управляемых авиабомб на территории предприятия вспыхнул масштабный пожар, охвативший значительную часть производственных помещений. Также сообщается о серьезных разрушениях комплекса.

«Огнем и взрывами разрушена значительная часть производственного комплекса. Продолжается ликвидация последствий атаки и фиксация масштабов разрушений», — отмечает компания.

На месте атаки

На месте атаки

Отметим, что для предприятии это уже не первый удар. Во время российской оккупации правобережной Херсонщины в 2022 году производство фактически остановилось из-за отсутствия электроэнергии, кормов и возможности обслуживать птичники. В результате погибли более четырех миллионов кур, а компания тогда оценивала свои потери в 330 миллионов долларов.

Напомним, ночью в Сумах спасателям удалось спасти пятерых из поврежденных квартир после российского авиаудара по центру города. В результате атаки погибли три человека, среди них — ребенок.

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Дата публикации
Количество просмотров
2090
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