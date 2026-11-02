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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Россияне разнесли больницу в Херсоне после окончания режима тишины — видео

В первые сутки после завершения режима тишины российские войска ударили беспилотником по зданию больницы в центре Херсона.

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Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Последствия атаки

Последствия атаки / © Суспільне

Россияне в понедельник, 2 ноября, атаковали дронами пригород Херсона в первый день окончания режима прекращения огня.

Об этом сообщил глава ГВА Ярослав Шанько.

Дрон попал в здание одного из медучреждений. В результате этого удара повреждено несколько помещений, выбиты окна и внутренние двери. Предварительно обошлось без пострадавших.

Напомним, временный режим прекращения огня был введен до 1 ноября для проведения гуманитарной миссии в оккупированных Олешках.

В последние дни октября Херсон буквально ожил на фоне затишья. За последние годы, с момента освобождения города, херсонцы превратились в мишени российских дронов. В регионе не проходит и дня, чтобы не было погибших или раненых. Россияне в своих соцсетях хвастаются охотой на мирных жителей и называют украинский Херсон «своим».

Военные предупреждают, что россияне использовали режим тишины — они подтянули технику, совершили ротацию. Оккупанты готовятся к новым обстрелам и, возможно, наступлению на Херсон.

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