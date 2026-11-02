Россияне разнесли жилой квартал: людей доставали из-под завалов, есть жертва

Разрушение дома в Сумской области вследствие российской атаки 2 ноября

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Российские войска 2 ноября атаковали жилищный сектор Николаевской громады Сумского района двумя ударными беспилотниками. В результате ударов погиб мужчина, а его жена получила тяжелые ранения.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров.

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«Двумя ударными БпЛА россияне атаковали жилищный сектор Николаевской громады Сумского района. К сожалению, из-под завалов разрушенного дома достали тело погибшего мужчины», — написал Григоров в Сети.

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По его словам, жена погибшего получила тяжелые ранения. Ее госпитализировали, сейчас медики оказывают женщине необходимую помощь.

В результате обстрела полностью уничтожен один частный дом, еще пять — получили повреждения.

«Искренние соболезнования родным погибшего. Пострадавшей — сил и скорейшего выздоровления. Продолжается ликвидация последствий атаки», — резюмировал глава ОВА.

Атаки на Украину 2 ноября — что известно

Напомним, в ночь на 2 ноября российские захватчики массированно атаковали Одессу, повредив жилую, гражданскую и энергетическую инфраструктуру, в том числе объект ДТЭК. Пять человек пострадали. Повреждены склады, админздания, частные дома и разрушена пекарня.

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Враг ударил КАБами по Изюму на Харьковщине, попав в четырехэтажный жилой дом и почтовое отделение, также горят автомобили. Один человек погиб, по меньшей мере 11 пострадали, в том числе 11-летний мальчик испытал острую реакцию на стресс.

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