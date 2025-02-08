Россияне разрабатывают полезные ископаемые на оккупированных территориях: Зеленский раскрыл детали

Зеленский отметил, что россияне уже открыто говорят об этом в своих медиа.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты захватили целый комплекс ресурсов во временно оккупированной части Запорожской области.

Об этом глава государства сообщил в интервью Reuters.

По его словам, агрессор контролирует Запорожскую АЭС в Энергодаре и начал разработку марганцевых руд. Зеленский отметил, что россияне уже открыто говорят об этом в своих медиа.

"Посмотрите, что они захватили, о чем они начали говорить? Это марганцевые руды. И вот вам, пожалуйста, вот вам энергетика, вот вам марганцевые руды, вот вам титан, вот вам железо. Они (оккупанты, - Ред.) берут целый комплекс и начинают разрабатывать эти марганцевые руды. Если вы услышите медийно, они уже публично об этом говорят. То есть все эти шаги неслучайны", — отметил президент.

Напомним, Зеленский объяснил, почему Путин хочет забрать Донбасс и Запорожье.

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