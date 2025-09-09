ТСН в социальных сетях

Украина
895
1 мин

Россияне разработали новую систему борьбы с украинскими зенитными дронами — Сергей "Флэш" (фото, видео)

Новая российская система заводская и серийная.

Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Российский разведывательный дрон Supercam

Российский разведывательный дрон Supercam / © Еспресо.TV

Россия разработала новую систему борьбы с украинскими зенитными беспилотниками, которую интегрировала в большинство разведывательных дронов типа Supercam.

Об этом сообщил глава «Центра радиотехнологий» Сергей Бескрестнов с позывным «Флэш» в Telegram. Он отметил, что новая российская система заводская и серийная.

«Противник разработал новую систему борьбы с нашими зенитными дронами. Неприятно, что она заводская и серийная», — написал специалист.

«Флэш» добавил, что такая система установлена на большинстве БпЛА Supercam, и показал, как она выглядит.

Новая российская система борьбы с украинскими зенитными БПЛА

Новая российская система борьбы с украинскими зенитными БПЛА

Ранее Сергей Бескрестнов заявил, что российские оккупанты в последнее время проводят разведку объектов энергетики в Украине. По его словам, речь идет о подстанциях, трансформаторах, объектах электро- и газовой инфраструктуры.

