"Россияне разрушат нашу инфраструктуру": "Флеш" объяснил, что может спасти украинские города зимой

Ракетный обстрел Украины / © ТСН.ua

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Россия наращивает производство баллистических ракет, в частности «Искандеров» и ракет для комплексов С-400, в то время как мировые мощности по выпуску американских противоракет PAC-3 для систем Patriot не успевают за потребностями. Такой дисбаланс создает серьезную угрозу для Украины, поскольку количество средств перехвата остается ограниченным.

Об этом заявил советник президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей Бескрестнов с позывным «Флеш», которого цитирует «Новости.LIVE».

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По словам Бескрестнова, Россия обладает значительными производственными возможностями для изготовления ракет «Искандер» и боеприпасов для зенитных комплексов С-400. Более того, её промышленность способна производить их в количествах, превышающих текущие потребности российской армии.

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Советник президента также отметил, что после проблем с точностью применения аэробаллистических ракет «Кинжал» российские производители изменили приоритеты и часть мощностей направили на выпуск баллистических ракет.

«Россия производит больше баллистических ракет, чем в мире производится систем Patriot для противодействия этим ракетам», — подчеркнул Бескрестнов.

По его оценке, ситуация осложняется из-за наличия ракет, производимых Северной Кореей и Ираном. Если учесть и эти арсеналы, необходимость в увеличении производства противоракет для перехвата баллистических целей становится еще более острой.

Производство PAC-3 не успевает за спросом

Основная проблема заключается в ограниченных мировых мощностях по производству противоракет PAC-3, которые используются в комплексах Patriot для перехвата баллистических целей.

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По словам Бескрестнова, Пентагон пытается увеличить объемы производства, однако быстро решить проблему не удается. Производство таких боеприпасов зависит от большого количества специализированных компонентов, поставки которых уже ограничены на несколько лет вперед.

Это означает, что даже при наличии финансирования и политической воли расширение производства не может произойти мгновенно. Необходимо наращивать выпуск не только самих ракет, но и ключевых систем и деталей для них.

Почему Украина не производит противоракеты по лицензии

Бескрестнов считает, что Украина технически способна наладить производство противоракет PAC-3 по лицензии и при участии международных партнеров.

По его словам, речь идет о узловой сборке ракет с использованием технологий и разрешений, которые должны предоставить партнеры. Он утверждает, что лично изучал конструкцию использованной ракеты и считает организацию такого производства вполне реальной.

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Советник президента также высказал предположение, что предприятие можно было бы разместить под землей, чтобы защитить его от российских ударов.

Однако для запуска производства одной только возможности сборки недостаточно: Украине понадобятся стабильные поставки специализированных компонентов, которые в настоящее время являются дефицитными на мировом рынке.

Одним из ключевых ограничений Бескрестнов назвал нехватку радиолокационных систем и других высокотехнологичных компонентов. В частности, он упомянул Boeing как одного из производителей соответствующих систем и отметил, что у компании уже есть многолетняя очередь заказов из-за ограниченных производственных возможностей.

Аналогичные трудности касаются двигателей и других деталей, необходимых для сборки противоракет.

По словам советника президента, без увеличения производства таких компонентов даже создание украинских сборочных мощностей не позволит быстро нарастить выпуск PAC-3.

Сколько ракет потребуется для защиты украинских городов зимой

Для защиты Киева и других украинских городов от российских ракетных ударов зимой Украине необходимо предоставить примерно 4–5% запаса противоракет PAC-3, имеющихся у США. По словам Сергея Бескрестнова, этого объема хватило бы, чтобы усилить защиту городов, где работают комплексы Patriot, от атак на критическую инфраструктуру.

Как отметил советник президента, по разным оценкам, американский запас может составлять от трёх до пяти тысяч ракет. Украина просит передать лишь небольшую часть этого арсенала, утверждая, что это не окажет существенного влияния на обороноспособность самих Соединенных Штатов.

«Чтобы обеспечить нас, например, Киев и другие страны, где используется Patriot, на зиму, нам потребуется примерно 4–5 процентов запасов США. Это очень небольшая часть», — пояснил Бескрестнов.

По его словам, Украина пытается убедить партнеров передать ракеты сейчас, предлагая в перспективе наладить собственное производство по лицензии и компенсировать полученные боеприпасы через несколько лет. Однако европейские государства неохотно отдают свои запасы, поскольку также учитывают нестабильную международную ситуацию и риск будущих угроз.

Бескрестнов подчеркнул, что поставка американских ракет зависит от политического решения правительства США. В настоящее время Украина получает значительно меньше перехватчиков, чем требуется для защиты от российских атак.

«Мы просим США: дайте нам это, потому что россияне разрушат нашу инфраструктуру», — заявил он.

По словам советника президента, проблема особенно остро стоит в преддверии зимы, когда защита энергетической и другой критически важной инфраструктуры становится одной из ключевых задач украинской противовоздушной обороны.

Напомним, что США задерживают поставку Украине современных ракет-перехватчиков PAC-3 для систем противовоздушной обороны Patriot. В то же время поставки более старой модификации PAC-2 продолжаются в рамках программы PURL, которая предусматривает закупку американского вооружения для Украины за счет союзников.

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