Последствия атаки в Запорожье / © Запорожская ОВА

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В ночь на 26 сентября российские войска атаковали Запорожье. В результате удара был разрушен частный дом, где под завалами, по предварительным данным, могут находиться два человека.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Михаил Семихин.

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По его словам, самая сложная ситуация сложилась в одном из частных домов, который понес удар. После атаки там разгорелся пожар.

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«Сложнее всего сейчас — в одном из частных домов. После удара там пожар. Предварительно, под завалами два человека», — говорится в сообщении.

В настоящее время на месте работают спасатели. Они разбирают конструкции разрушенного дома и пытаются установить местонахождение двух людей, которые, по предварительной информации, могут оставаться под завалами.

Ранее сообщалось, что в ночь на 26 сентября российские оккупационные войска нанесли удар по Харькову ударными беспилотниками. В результате атаки пострадали четыре человека.

Мы ранее информировали, что Украину с утра 26 сентября атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

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