Россияне разрушили почти 150 медучреждений: сколько средств нужно на восстановление инфраструктуры

Нужно не менее миллиарда долларов.
За почти десять месяцев войны российские войска уже разрушили 144 объекта медицинских учреждений и более тысячи повредили. Для того чтобы восстановить больницы, нужно минимум миллиард долларов.
Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Алексей Яременко, передает пресс-служба Министерства здравоохранения.
По его словам, больше всего потерь зафиксировано в Донецкой, Харьковской, Херсонской, Николаевской и Киевской областях.
"Чтобы восстановить медицинские учреждения, которые разрушила Россия, Украине нужно минимум один миллиард долларов. Такая сумма необходима, чтобы отстроить больницы и амбулатории до того состояния, в котором они были до войны. Чтобы построить заведения современного уровня, необходимо по меньшей мере 14 миллиардов евро", – рассказал Яременко.
Он говорит, что медицинская система уже готовится к возможному полному блекауту. Медицинские учреждения постепенно снабжают электрогенераторами, старлинками и необходимыми запасами топлива и воды. Сейчас в украинских больницах работает более трех тысяч генераторов и более тысячи станций Starlink.
Напомним, Минздрав рекомендует областным военным администрациям рассмотреть вопрос о приостановлении плановых операций в связи с массированными обстрелами армии России. Решение было принято, потому что готовят систему здравоохранения к возможной дополнительной нагрузке из-за обесточивания.
Читайте также:
- Жизнь, зависимая от электричества: как во время отключения света спасаются пациенты на аппаратах ИВЛ
- Пересадили ткани со спины на конечность, чтобы спасти ногу: львовские врачи прооперировали жительницу Бахмута
- Государство будет закупать лекарства против спинальной мышечной атрофии