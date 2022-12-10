Россияне разрушили почти 150 медучреждений: сколько средств нужно на восстановление инфраструктуры

Нужно не менее миллиарда долларов.

За почти десять месяцев войны российские войска уже разрушили 144 объекта медицинских учреждений и более тысячи повредили. Для того чтобы восстановить больницы, нужно минимум миллиард долларов.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Алексей Яременко, передает пресс-служба Министерства здравоохранения.

По его словам, больше всего потерь зафиксировано в Донецкой, Харьковской, Херсонской, Николаевской и Киевской областях.

"Чтобы восстановить медицинские учреждения, которые разрушила Россия, Украине нужно минимум один миллиард долларов. Такая сумма необходима, чтобы отстроить больницы и амбулатории до того состояния, в котором они были до войны. Чтобы построить заведения современного уровня, необходимо по меньшей мере 14 миллиардов евро", – рассказал Яременко.

Он говорит, что медицинская система уже готовится к возможному полному блекауту. Медицинские учреждения постепенно снабжают электрогенераторами, старлинками и необходимыми запасами топлива и воды. Сейчас в украинских больницах работает более трех тысяч генераторов и более тысячи станций Starlink.

Напомним, Минздрав рекомендует областным военным администрациям рассмотреть вопрос о приостановлении плановых операций в связи с массированными обстрелами армии России. Решение было принято, потому что готовят систему здравоохранения к возможной дополнительной нагрузке из-за обесточивания.

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