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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Россияне "рисуют" себе успехи: ISW сообщил о ситуации на горячих направлениях

Заявления пропагандистов о якобы существенных успехах российских войск не соответствуют ситуации, складывающейся на поле боя.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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ВСУ держат фронт

ВСУ держат фронт / © Getty Images

Оккупанты продолжают наступательные действия на нескольких направлениях фронта, однако на большинстве из них подтвержденное продвижение не зафиксировано. Наиболее напряженная ситуация сохраняется в двух областях.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

По данным аналитиков, на севере Харьковщины оккупанты продолжали атаки без подтвержденного продвижения.

Российские милблогеры заявляли о якобы захвате ряда населенных пунктов вблизи Большого Бурлука и оцеплении украинских войск. Однако ISW не нашел доказательств, подтверждающих это.

«На Лиманском направлении украинские контрдействия создают проблемы для российского наступления. Украинские военные сообщают, что россияне из-за неточных данных о ситуации на фронте наносят хаотические удары, пытаясь выявить позиции Сил обороны», — говорится в сообщении экспертов.

Наступление ВСУ на фронте — последние новости

Напомним, украинские силы начали наступление в Донецкой области под названием «Вивальди». Во время первого этапа спецоперации военные освободили значительную территорию и нанесли российским силам серьезные потери. В частности, освободили 85 квадратных километров украинской земли.

Украинские защитники провели масштабную наступательную операцию в районе Лимана в рамках операции «Вивальди», во время которой было освобождено более 200 квадратных километров.

Потери ВС РФ после операции «Вивальди» ВСУ — это 1500 солдат, 13 тысяч дронов, 120 орудий, три танка, сотни единиц военной техники.

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