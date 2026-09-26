- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 64
- Время на прочтение
- 1 мин
Россияне "рисуют" себе успехи: ISW сообщил о ситуации на горячих направлениях
Заявления пропагандистов о якобы существенных успехах российских войск не соответствуют ситуации, складывающейся на поле боя.
Оккупанты продолжают наступательные действия на нескольких направлениях фронта, однако на большинстве из них подтвержденное продвижение не зафиксировано. Наиболее напряженная ситуация сохраняется в двух областях.
Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).
По данным аналитиков, на севере Харьковщины оккупанты продолжали атаки без подтвержденного продвижения.
Российские милблогеры заявляли о якобы захвате ряда населенных пунктов вблизи Большого Бурлука и оцеплении украинских войск. Однако ISW не нашел доказательств, подтверждающих это.
«На Лиманском направлении украинские контрдействия создают проблемы для российского наступления. Украинские военные сообщают, что россияне из-за неточных данных о ситуации на фронте наносят хаотические удары, пытаясь выявить позиции Сил обороны», — говорится в сообщении экспертов.
Наступление ВСУ на фронте — последние новости
Напомним, украинские силы начали наступление в Донецкой области под названием «Вивальди». Во время первого этапа спецоперации военные освободили значительную территорию и нанесли российским силам серьезные потери. В частности, освободили 85 квадратных километров украинской земли.
Украинские защитники провели масштабную наступательную операцию в районе Лимана в рамках операции «Вивальди», во время которой было освобождено более 200 квадратных километров.
Потери ВС РФ после операции «Вивальди» ВСУ — это 1500 солдат, 13 тысяч дронов, 120 орудий, три танка, сотни единиц военной техники.