Россияне с дрона обстреляли жителя поселка в Херсонской области: что известно

В понедельник, 21 августа, россияне из беспилотника атаковали жителя Золотой Балки Херсонской области.

Об этом сообщает Херсонская ОВА.

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Российские захватчики близко сбросили на 43-летнего мужчину взрывоопасный предмет. В результате удара он получил множественные обломочные ранения грудной клетки, живота и ноги.

"Пострадавший госпитализирован, ему оказывают медицинскую помощь", — говорится в сообщении.

Заметим, что это не первый случай циничной атаки оккупантов на безоружных гражданских людей. Так, 20 августа россияне с дрона сбросили взрывчатку на прохожего. От полученных травм мужчина погиб на месте.

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