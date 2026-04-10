Россияне с ночи атакуют одну из областей на юге: снова есть "прилеты"

Спасатели. / © Associated Press

Утром в пятницу, 10 апреля, российская армия снова атаковала Одесскую область ударными беспилотниками. Под прицелом оказались порты.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

«Враг продолжает атаковать портовую инфраструктуру Одесчины ударными беспилотниками. Пострадавших нет. Идет ликвидация последствий», — подчеркнул чиновник.

По его словам, с утра на территории порта было зафиксировано поражение резервуара. Произошла утечка масла. Возгорания не произошло, подчеркнул Кипер.

Атака на Одессу 10 апреля

Российские беспилотники всю ночь массированно атаковали Одессу. Россияне били по энергетической и портовой инфраструктуре региона. По данным властей, обошлось без пострадавших. Впрочем, были повреждены важные объекты.

В частности, в Одесской области РФ атаковала большие энергообъекты . Оккупанты ударили по двум крупным энергетическим объектам ДТЭК на юге. Инфраструктура подверглась значительным разрушениям. Тысячи людей остались без электричества.