Россияне с утра атакуют Херсон и область: что известно о пострадавших

Россияне продолжают атаковать Херсон и область.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

По его словам, россияне из авиации били по Бериславскому району.

"Две управляемые авиабомбы попали в районе села Монастырское. В результате обстрела ранен 43-летний мужчина. Он в это время находился на собственном дворе. Пострадавшего доставили в больницу с огнестрельным ранением лица. Медики оказали ему помощь", — говорится в сообщении.

В результате обстрела вблизи дома за медицинской помощью также обратился 67-летний мужчина. У него обломочные ранения головы, однако, от госпитализации пострадавший отказался.

"Еще два КАБ ударили по Качкаровке. Информация о повреждениях и пострадавших устанавливается. Против мирного населения кафиры продолжают использовать дроны. В результате сброса взрывчатки в Золотой Балке загорелся дом. К счастью, без пострадавших ", — говорится в сообщении.

Кроме того, по центру Берислава зафиксировали еще 6 атак дронами.

В ОВА также сообщили, что также в результате удара по Херсону пострадала пассажирка маршрутки.

"61-летнюю женщину доставили в больницу в состоянии средней тяжести. Медики оказали ей необходимую помощь. Дальнейшее лечение будет амбулаторным", - говорится в сообщении.

Также мы писали, что россияне начали обстрел Херсона с временно оккупированного левого берега.

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