Россияне с утра массированно обстреляли Херсон: КАБ попал в здание ОВА

Поврежденное здание ОВА / © ТСН

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Российские войска утром, 5 июня, ударили по Херсону из авиации, артиллерии и атаковали город дронами. Повреждены дома, школа, больница, есть пострадавшие. Враг попал и по административным зданиям — горсовету и ОВА.

Об этом в Telegram сообщила Херсонская MBA.

В сообщении говорится, что ранен 74-летний мужчина. Его госпитализировали с минно-взрывной травмой.

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Херсонская прокуратура заявила, что 5 июня зафиксировано попадание четырех управляемых авиабомб по областному центру.

Также в результате авиаобстрела повреждено помещение одного из отделов Херсонского городского совета. В здании выбило 8 окон в рабочих кабинетах.

Последствия атаки

В Херсоне из-за российского авиаобстрела повреждены три образовательных учреждения. В постройках выбиты около 200 окон.

Также армия РФ атаковала дронами и ударила из артиллерии. Повреждены минимум пять многоквартирных домов, админздание и здание учебного заведения.

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Сейчас известно о двух раненых мужчинах. Еще четыре человека освободили спасатели из заблокированного подвального помещения. Медпомощь им не понадобилась, сообщил в Telegram глава ОВА Александр Прокудин.

Прокудин также сообщил, что за май россияне выпустили по Херсонщине около 10 тысяч снарядов — погибли 25 человек.

«Еще 212, среди которых 5 детей ранены. Дроновые атаки остаются наибольшей угрозой — в среднем за неделю оккупанты запускают по области от 2 до 3 тысяч БпЛА. На прошлой неделе враг почти 2300 раз пытался атаковать регион — 80% дронов были уничтожены», — отметил он.

Дата публикации 10:29, 05.06.25 Количество просмотров 21 Российская армия ударила из авиации по центру Херсона