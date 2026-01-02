- Дата публикации
Россияне с утра непрерывно бьют по объектам теплогенерации в Херсоне
Власти предупреждают, что в городе могут возникнуть перебои с отоплением.
С самого утра 2 января один из объектов теплогенерации в Херсоне находится под ударами россиян. В результате «прилетов» возможны перебои с теплоснабжением в городе.
Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин.
«Цель врага очевидна — целенаправленными ударами по гражданской инфраструктуре они пытаются оставить Херсон зимой без тепла», — отметил он.
В свою очередь глава ГВА Ярослав Шанько сообщил, что Днепровский район частично обесточен. Также есть погибший — это 51-летний мужчина.
Напомним, в результате новой атаки российских захватчиков на херсонскую ТЭЦ станция получила серьезные повреждения, также пострадала одна из работниц. Об этом в воскресенье, 28 декабря, сообщил председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Сергей Корецкий.
«Херсонская ТЭЦ была единственным источником тепла для десятков тысяч квартир в городе. Враг атакует станцию чуть ли не каждый день», — сообщил Корецкий.
В настоящее время НАК «Нафтогаз Украины» координирует свои действия с местными властями, чтобы обеспечить людей резервным теплоснабжением.
4 декабря НАК «Нафтогаз Украины» заявил, что после очередной целенаправленной атаки Херсонская ТЭЦ практически уничтожена.
«Херсонская ТЭЦ — исключительно гражданский объект. Ее единственное назначение — обеспечение тепла в домах горожан», — подчеркивали «Нафтогаз».
Несмотря на это, российские захватчики системно атакуют предприятие.