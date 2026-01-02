Россияне с утра непрерывно бьют по объектам теплогенерации в Херсоне

РФ терроризирует Херсон / © Getty Images

С самого утра 2 января один из объектов теплогенерации в Херсоне находится под ударами россиян. В результате «прилетов» возможны перебои с теплоснабжением в городе.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин.

«Цель врага очевидна — целенаправленными ударами по гражданской инфраструктуре они пытаются оставить Херсон зимой без тепла», — отметил он.

В свою очередь глава ГВА Ярослав Шанько сообщил, что Днепровский район частично обесточен. Также есть погибший — это 51-летний мужчина.

Напомним, в результате новой атаки российских захватчиков на херсонскую ТЭЦ станция получила серьезные повреждения, также пострадала одна из работниц. Об этом в воскресенье, 28 декабря, сообщил председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Сергей Корецкий.

«Херсонская ТЭЦ была единственным источником тепла для десятков тысяч квартир в городе. Враг атакует станцию чуть ли не каждый день», — сообщил Корецкий.

В настоящее время НАК «Нафтогаз Украины» координирует свои действия с местными властями, чтобы обеспечить людей резервным теплоснабжением.

4 декабря НАК «Нафтогаз Украины» заявил, что после очередной целенаправленной атаки Херсонская ТЭЦ практически уничтожена.

«Херсонская ТЭЦ — исключительно гражданский объект. Ее единственное назначение — обеспечение тепла в домах горожан», — подчеркивали «Нафтогаз».

Несмотря на это, российские захватчики системно атакуют предприятие.