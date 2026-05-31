Россияне с утра терроризируют областной центр — гремят взрывы (фото)

Днепр под атакой / © Associated Press

Сегодня, 31 мая, в Днепре раздаются звуки взрывов - оккупанты атакуют город. Сейчас в области раздается воздушная тревога.

Об этом сообщили в ОВА.

«Враг нанес удар по Днепру. Вспыхнул пожар. Информация о пострадавших уточняется», – отметил глава ОВА Александр Ганжа.

Из-за атаки россиян на Днепр горят состав логистической компании и автомобили, припаркованные рядом. Информация о пострадавших уточняется.

На месте вражеских ударов начались пожары

Ранее сообщалось, что в ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных беспилотников. Впоследствии стало известно, что город Ровно атакуют дронами — там раздались взрывы.

Ночью оккупанты также нанесли удары по Черниговщине. Враг попал по предприятию. Там погиб мужчина.

