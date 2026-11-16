ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
250
Время на прочтение
1 мин

Россияне с утра убили мужчину и атаковали объект гражданской инфраструктуры — детали

На Запорожье оккупанты устроили воздушную атаку — в результате погиб гражданский.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
В Беленьком из-за атаки FPV-дрона погиб мужчина

В Беленьком из-за атаки FPV-дрона погиб мужчина / © Associated Press

Россияне атаковали село Беленькое Запорожской области. Есть погибший.

Об этом сообщил глава ОВА Михаил Семикин.

«FPV-дрон попал по объекту гражданской инфраструктуры.
К сожалению, погиб 59-летний мужчина», — отметил он.

Напомним, ночью российские войска продолжили атаковать Винницкую область. Под ударом оказался объект критической индустрии.

Накануне российский беспилотник типа «Молния» попал в здание детского учебного заведения в Шевченковском районе Харькова.

Связанные темы
Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie