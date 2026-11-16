- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 250
- Время на прочтение
- 1 мин
Россияне с утра убили мужчину и атаковали объект гражданской инфраструктуры — детали
На Запорожье оккупанты устроили воздушную атаку — в результате погиб гражданский.
Россияне атаковали село Беленькое Запорожской области. Есть погибший.
Об этом сообщил глава ОВА Михаил Семикин.
«FPV-дрон попал по объекту гражданской инфраструктуры.
К сожалению, погиб 59-летний мужчина», — отметил он.
Напомним, ночью российские войска продолжили атаковать Винницкую область. Под ударом оказался объект критической индустрии.
Накануне российский беспилотник типа «Молния» попал в здание детского учебного заведения в Шевченковском районе Харькова.
Связанные темы
Комментарии
Сортировать: