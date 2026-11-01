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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Россияне с утра ударили по жилым домам — что известно

Изюм оказался под ударом РСЗО — пострадали более 10 жилых домов.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Последствия атаки

Последствия атаки / © Associated Press

Сегодня, 1 ноября, около 06:05 россияне нанесли удар по Изюму, применив реактивную систему залпового огня (РСЗО).

Об этом сообщили в ОВА.

«Попадание зафиксировано в районе Поворотка, ориентировочно в дорожное покрытие одной из улиц. В результате атаки повреждено более 10 жилых домов», — говорится в сообщении ведомства.

По данным местных властей, информация о пострадавших не поступала.

Напомним, в Краматорске в Донецкой области российский авиаудар уничтожил здание городского исполнительного комитета на площади Мира.

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