Последствия атаки / © Associated Press

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Сегодня, 1 ноября, около 06:05 россияне нанесли удар по Изюму, применив реактивную систему залпового огня (РСЗО).

Об этом сообщили в ОВА.

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«Попадание зафиксировано в районе Поворотка, ориентировочно в дорожное покрытие одной из улиц. В результате атаки повреждено более 10 жилых домов», — говорится в сообщении ведомства.

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По данным местных властей, информация о пострадавших не поступала.

Напомним, в Краматорске в Донецкой области российский авиаудар уничтожил здание городского исполнительного комитета на площади Мира.

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