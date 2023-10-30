Россияне с временно оккупированного левого берега атаковали Херсон: есть травмированые

Армия РФ с временно оккупированного левого берега в течение часа несколько раз атаковала Херсон.

Под ударом оказался Центральный район.

Об этом заявил глава Херсонской МВА Роман Мрочко.

В результате попаданий вражеских снарядов повреждены, в частности, дома мирных жителей.

Сейчас точно известно об одном травмированном. Мужчина 68 лет получил многочисленные осколочные ранения. Он госпитализирован в состоянии средней тяжести.

Еще по одной пострадавшей, 34-летней женщине информация уточняется. Ей оказывается медицинская помощь.

Также Воздушные Силы ВСУ фиксируют ударные БПЛА в Херсонской области. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!

Напомним, что ранее в Херсонской области были уничтожены четыре БПЛА противника.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.