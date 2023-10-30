Россияне с временно оккупированного левого берега атаковали Херсон: есть травмированые

Армия РФ с временно оккупированного левого берега в течение часа несколько раз атаковала Херсон.
Под ударом оказался Центральный район.
Об этом заявил глава Херсонской МВА Роман Мрочко.
В результате попаданий вражеских снарядов повреждены, в частности, дома мирных жителей.
Сейчас точно известно об одном травмированном. Мужчина 68 лет получил многочисленные осколочные ранения. Он госпитализирован в состоянии средней тяжести.
Еще по одной пострадавшей, 34-летней женщине информация уточняется. Ей оказывается медицинская помощь.
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Напомним, что ранее в Херсонской области были уничтожены четыре БПЛА противника.
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