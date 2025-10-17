Истребитель Су-30 / © Новинарня

В ночь на 17 октября российские оккупационные войска сбили собственный истребитель Су-30 над территорией временно оккупированного Крыма.

Об этом сообщил спикер Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук в эфире телеканала «Апостроф TV».

«Так отбивали атаки украинцев, что в результате смогли сбить собственный самолет они (оккупанты — Ред.) сегодня над Крымом. Детали сейчас собирают на территории Крыма», — отметил Плетенчук.

Напомним, в ночь на 17 октября в оккупированном Крыму прогремели мощные взрывы. По предварительной информации, в поселке Гвардейское атаковали нефтебазу, после чего вспыхнул масштабный пожар. Пламя и густой дым было видно с окраин Симферополя, сообщают местные и российские телеграмм-каналы.

По данным паблика «Крымский ветер», объект принадлежит сети автозаправочных станций ATAN. На место прибыли десятки машин скорой помощи. Минобороны РФ заявило, что за ночь якобы сбило 61 беспилотник над территорией России и Крыма.

Взрывы прогремели и вблизи военного аэродрома в Новофедоровке, после чего в Евпатории исчез свет.