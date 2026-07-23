- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 438
- Время на прочтение
- 1 мин
Россияне сбросили 10 КАБов за полчаса на областной центр — первые подробности
Оккупанты продолжают терроризировать Херсон. Пять КАБов российская армия сбросила на центр города. Еще пять управляемые авиабомбы попали в микрорайоне Остров.
Сегодня, 23 июля, российская авиация нанесла очередной удар по Херсону. 10 КАБов «прилетели» по социальной инфраструктуре в Корабельном и Центральном районах города. По последним данным, четверо пострадавших.
Об этом сообщил глава МВА Ярослав Шанько.
«В центре города повреждены многоэтажки и частные дома, несколько из них — получили критические разрушения», — отметил он.
«Менее чем за полчаса враг сбросил десять управляемых авиабомб на центральную часть города и микрорайон Корабел. В центре Херсона удар пришелся по жилой застройке — многокилограммовые КАБы упали прямо на частный сектор и территорию учебного заведения», — добавил в свою очередь глава ОВА Александр Прокудин.
Напомним, 12 июля в Херсоне россияне атаковали маршрутку дронами.
6 июля россияне сбросили взрывчатку на авто с людьми — двое погибших.
11 ноября 2022 года украинские военные освободили Херсон от российской оккупации. Город, как и правобережная часть области, находился под контролем России с первых дней полномасштабного вторжения. Херсон был единственным областным центром, который оккупанты захватили после 24 февраля 2022 года.
Сейчас Херсон ежедневно подвергается атакам российских дронов и артиллерии, гибнут люди. Россияне обстреливают Херсон из РСЗО, нацеливаясь на гражданские объекты.
Оккупанты также используют дроны и артиллерию, атакуя критическую инфраструктуру и охотясь за людьми и машинами в городе.