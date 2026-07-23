Россияне сбросили 10 КАБов за полчаса на областной центр — первые подробности

РФ ежедневно терроризирует город / © Getty Images

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Сегодня, 23 июля, российская авиация нанесла очередной удар по Херсону. 10 КАБов «прилетели» по социальной инфраструктуре в Корабельном и Центральном районах города. По последним данным, четверо пострадавших.

Об этом сообщил глава МВА Ярослав Шанько.

«В центре города повреждены многоэтажки и частные дома, несколько из них — получили критические разрушения», — отметил он.

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«Менее чем за полчаса враг сбросил десять управляемых авиабомб на центральную часть города и микрорайон Корабел. В центре Херсона удар пришелся по жилой застройке — многокилограммовые КАБы упали прямо на частный сектор и территорию учебного заведения», — добавил в свою очередь глава ОВА Александр Прокудин.

Напомним, 12 июля в Херсоне россияне атаковали маршрутку дронами.

6 июля россияне сбросили взрывчатку на авто с людьми — двое погибших.

11 ноября 2022 года украинские военные освободили Херсон от российской оккупации. Город, как и правобережная часть области, находился под контролем России с первых дней полномасштабного вторжения. Херсон был единственным областным центром, который оккупанты захватили после 24 февраля 2022 года.

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Сейчас Херсон ежедневно подвергается атакам российских дронов и артиллерии, гибнут люди. Россияне обстреливают Херсон из РСЗО, нацеливаясь на гражданские объекты.

Оккупанты также используют дроны и артиллерию, атакуя критическую инфраструктуру и охотясь за людьми и машинами в городе.

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