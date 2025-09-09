- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 14k
- Время на прочтение
- 2 мин
Россияне сбросили авиабомбу, когда людям выдавали пенсии: более 20 погибших (жуткое видео)
По информации местных властей, 21 человек погиб и 21 человек получил ранения.
Российская армия сбросила авиабомбу по поселку Яровая в Донецкой области. Оккупанты совершили атаку в тот момент, когда людям выдавали пенсии. Погибло более 20 человек.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский, обнародовав жуткое видео.
"Откровенно зверский российский удар авиабомбой по поселку Яровая в Донецкой области. Просто по людям. Обычные гражданские люди. В момент, когда выдавались пенсии. Нет слов... Соболезнования всем родным и близким погибших", - сказал глава государства.
Зеленский подчеркнул, что такие российские удары не должны остаться без должной реакции мира. Глава государства заявил, что необходима ответная реакция.
"Россияне продолжают уничтожать жизнь, но избегают новых сильных санкций, новых сильных ударов. Мир не должен молчать. Мир не должен оставаться бездейственным. Нужна реакция Соединенных Штатов. Нужна реакция Европы. Нужны сильные действия, чтобы Россия перестала нести смерть", - подчеркнул президент.
Между тем руководитель Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин уточнил, что по состоянию на 12:30 погиб по меньшей мере 21 человек. Известно о таком же количестве раненых.
"Россияне атаковали людей во время выдачи пенсии. Это не военные действия - это чистый терроризм", - добавил он.
По словам чиновника, сейчас на месте происшествия работают спасатели, медики, полиция, местные власти.
Как сообщалось, самолеты РФ по ошибке сбросили 5 авиабомб на свои и оккупированные территории Украины, в частности, на оккупированную Макеевку Донецкой области. В городе нашли сразу три российских ФАБ-500, которые «нештатно сошли» с вражеских самолетов.