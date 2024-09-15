Россияне сбросили авиабомбу на многоэтажку в Харькове: Зеленский отреагировал (фото)

Днем 15 сентября российская армия сбросила авиабомбу на многоэтажку в Харькове. Известно более 30 раненых, среди которых — дети.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

"Русский удар авиабомбами. Поврежден обычный жилой дом, многоэтажка. Между 9-м и 12-м этажами – пожар и завалы", — подчеркнул украинский лидер.

По его словам, на месте "прилета" идет спасательная операция в Харькове. К спасению привлечены все службы.

Россия ударила бомбой по Харькову 15 сентября. / Фото: Владимир Зеленский

"И мир должен помочь защите от российской военной авиации, от десятков управляемых авиабомб, которые ежедневно уносят жизни украинцев. Этот террор может быть остановлен. Но чтобы остановить террор, нужно остановить страх перед сильными решениями, которые объективно нужны. Эту войну может завершить справедливо только решительность. Именно решительность наиболее эффективно оберегает от террора", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, во время воздушной тревоги в Харькове произошли сильнейшие взрывы. Оккупанты ударили КАБом по многоэтажному жилому дому. В результате атаки возник пожар.

Россия сбросила бомбу на многоэтажку в Харькове: видео последствий попадания

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